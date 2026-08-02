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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ярослав Лихачев: «Контрактом с «Амуром» доволен. Но еще больше рад тому, что буду играть в интересный хоккей и получать от него удовольствие»

Нападающий « Амура » Ярослав Лихачев высказался о своем контракте с клубом. Срок соглашения рассчитан  на три года.

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