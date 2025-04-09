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Катера ТОФ уничтожили беспилотники условного противника в заливе Петра Великого

Катера ТОФ уничтожили беспилотники условного противника в заливе Петра Великого

Минобороны РФ В заливе Петра Великого в рамках плановой боевой подготовки ракетные катера "Р-18" и "Р-19" Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели практические артстрельбы по морским и воздушным целям.

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