Катера ТОФ уничтожили беспилотники условного противника в заливе Петра Великого

Минобороны РФ В заливе Петра Великого в рамках плановой боевой подготовки ракетные катера "Р-18" и "Р-19" Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели практические артстрельбы по морским и воздушным целям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии