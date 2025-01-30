Суда снабжения Кригсмарине. Трагическая судьба «Альтмарка» Не будем останавливаться на подробных деталях дальнейших событий.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Суда снабжения Кригсмарине. Трагическая судьба «Альтмарка» Не будем останавливаться на подробных деталях дальнейших событий.
Свежие комментарии