Минобороны РФ в субботу, 17 октября 2026 года, сообщило, что за сутки российские войска взяли под контроль семь населенных пунктов, в том числе Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области.