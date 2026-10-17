Минобороны РФ в субботу, 17 октября 2026 года, сообщило, что за сутки российские войска взяли под контроль семь населенных пунктов, в том числе Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области.
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