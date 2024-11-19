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Путин подписал обновлённую ядерную доктрину России.

Путин подписал обновлённую ядерную доктрину России.

Путин подписал обновлённую ядерную доктрину России. Согласно документу, агрессия против России или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

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