Путин подписал обновлённую ядерную доктрину России. Согласно документу, агрессия против России или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
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