Стоп крестопад! В Калуге начали возвращать кресты на должное место

Владимир Алтайцев Лично мне, как атеисту, кресты не мешают нисколько ни на храмах, ни на их изображениях. Нельзя кастрировать историю.И правы те, кто протестует против крестопада.

Елена Захарова А почему спохватились так поздно? Что-то держало? Или были какие то причины для этого "спектакля" со стороны губернатора? Вообще очень странно всё это выглядит! В какой-то губернии, просто так "снимают" кресты с церквей, и никто из членов государственной власти (сам В.В.Путин часто был в церкви) не замечает этого. Получается, что кому-то нужен беспорядок в стране. Я думаю, что просто необходимо найти этих лиц, заинтересованных в беспорядках на нашей территории.