Русский Колоколъ Инициативу проявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Алексей НИКИТИН Хорошая новость из Калуги.
Стоп крестопад! В Калуге начали возвращать кресты на должное место
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Лично мне, как атеисту, кресты не мешают нисколько ни на храмах, ни на их изображениях. Нельзя кастрировать историю.И правы те, кто протестует против крестопада.
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12 час.
Елена Захарова
А почему спохватились так поздно? Что-то держало? Или были какие то причины для этого "спектакля" со стороны губернатора? Вообще очень странно всё это выглядит! В какой-то губернии, просто так "снимают" кресты с церквей, и никто из членов государственной власти (сам В.В.Путин часто был в церкви) не замечает этого. Получается, что кому-то нужен беспорядок в стране. Я думаю, что просто необходимо найти этих лиц, заинтересованных в беспорядках на нашей территории.
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11 час.
Aнатолий Райков
А начинать надо с Горбачёва и его жены Раисы Максимовны.Это он начал развал СССР,а после всего развала,слинял в Германию передав правление Ельцину.Вот алкаш и всё развалил,с докладом в https://rutube.ru/video/a204455be65fcb832caa4fa1c0c20967/?t=60&r=plwdСША.После народ деградировал,до целофаного пакета.Народ не созидает.Народ по Грефу стал потребителем.Кресты на храмах нужны всегда,но строя новый храм,кресты на куполах ужны похоже больше всего священикам,чтобы обманывать простой люд.Раньше мало было церквей и народ был добрым,а сейчас понастроили на каждом шагу,все приходят туда молится и все не приятно злыми стали.
'Пьяный кучер' Песня о Борисе Ельцине - Иосиф Кобзон
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6 час.
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