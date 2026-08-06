Костромские полицейские пресекли преступную деятельность иностранца, который похищал выплаты военнослужащих

Сотрудники УУР УМВД России по Костромской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили, после чего при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в хищении денежных выплат, полагающихся участникам специальной военной операции и их родственникам.