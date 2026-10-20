Арбитражный суд Нижегородской области обязал продать активы бывшего акционера «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова не позднее 5 апреля 2027 года в рамках дела о его несостоятельности, возбуждённого по заявлению ООО «НЭС» из-за долга в 273,3 млн рублей.