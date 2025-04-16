В народном календаре — день Никиты Водопола, время паводков и добрых дел. А еще нужно сходить к реке — покормить хлебными крошками уточек водяного, который по поверьям просыпается именно 16 апреля.
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В народном календаре — день Никиты Водопола, время паводков и добрых дел. А еще нужно сходить к реке — покормить хлебными крошками уточек водяного, который по поверьям просыпается именно 16 апреля.