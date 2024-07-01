Определилась третья пара 1/4 финала: Франция сыграет с Португалией

На чемпионате Европы в Германии уже известны 6 четвертьфиналистов из 8. В понедельник определилась третья пара второго раунда плей-офф: 5 июля в Гамбурге встретятся сборные Франции и Португалии, победившие Бельгию и Словению соответственно.
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