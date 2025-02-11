Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американцы настроены отползать от Украины

Американцы настроены отползать от Украины

США будут дистанцироваться от Украины, но сделают это не резко, как в Афганистане, а более плавно. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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