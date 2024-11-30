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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Ермаков о вызове в сборную: «Даже не искал свою фамилию в расширенном списке. Когда мне сообщили, подступили слезы счастья»

Разыгрывающий ЦСКА-2 Илья Ермаков в нынешнем году дважды привлекался к работе в национальной команде.

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