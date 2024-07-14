Владивостокцы признались, сколько денег им нужно для идеального отпуска

Каждый пятый житель Владивостока признался в том, что у него нет денег на отпуск в этом году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения .
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