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Царьград

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The Sun: Экс-мэр Бетела погиб в авиакатастрофе на Аляске

The Sun: Экс-мэр Бетела погиб в авиакатастрофе на Аляске

На Аляске 26 августа произошла авиакатастрофа: легкомоторный самолет Piper PA-24-260, управляемый бывшим мэром Бетела Эриком Миддлбруком, рухнул в воду близ Селдовии.

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