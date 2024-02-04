Андрей Прибыльский: «От головы много идет»

— Андрей, в этом сезоне ты постоянно играешь в ведущих звеньях, проводишь на льду много времени. Что изменилось по сравнению с прошлыми годами?— Во-первых, начал по другому готовиться к сезону — больше уделять времени работе на льду и более продуктивно работать в зале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)