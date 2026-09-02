Ректор ДВФУ назвал зумеров активными участниками науки

Представители поколения Z хорошо проявляют себя в обучении и затем активно включаются в научную деятельность, заявил ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец на сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» в рамках Восточного экономического форума.