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Пятый канал

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Ректор ДВФУ назвал зумеров активными участниками науки

Ректор ДВФУ назвал зумеров активными участниками науки

Представители поколения Z хорошо проявляют себя в обучении и затем активно включаются в научную деятельность, заявил ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец на сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» в рамках Восточного экономического форума.

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