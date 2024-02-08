Кличко потребовал от украинских властей «аргументировать» отставку Залужного

Глава администрации Киева Виталий Кличко в четверг, 8 февраля, заявил, что надеется на то, что власти Украины «аргументируют обществу» отставку Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ, – сообщают украинские СМИ.
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