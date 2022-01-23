В ЛНР призвали международных наблюдателей помочь в возвращении похищенного ополченца

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций содействовать в возвращении похищенного украинскими военными сотрудника ведомства ЛНР.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей международных организаций содействовать в возвращении похищенного украинскими военными сотрудника ведомства ЛНР.
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