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Аргументы недели

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«Жесткий ответ вместо бесконечных переговоров»: как Иран разрушил американские иллюзии в Ормузском проливе

«Жесткий ответ вместо бесконечных переговоров»: как Иран разрушил американские иллюзии в Ормузском проливе

Очередная попытка Вашингтона продемонстрировать безраздельное господство в Персидском заливе закончилась предсказуемым и болезненным фиаско.

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