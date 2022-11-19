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У Соколова 14 очков в 14 играх за фарм «Оттавы» в АХЛ. Форвард сделал дубль в матче с «Торонто Марлис»

Егор Соколов сделал дубль в матче АХЛ с «Торонто Марлис». 22-летний форвард помог «Бельвилю» победить соперника (6:1) в матче регулярного чемпионата.

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