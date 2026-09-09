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Осеннее нашествие божьих коровок наблюдают на юге Сибири

Осеннее нашествие божьих коровок наблюдают на юге Сибири

У некоторых людей из-за множества насекомых может проявиться аллергия Божьи коровки на Алтае / Фото: Олег Костерин, Алексей Калоша, Светлана Кульбацкая В Республике Алтай и по всему югу Сибири наблюдают массовые скопления божьих коровок.

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