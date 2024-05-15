Виталий Захарченко: Запад скоро «увидит» коррупцию, кумовство и распил бюджетов в Украине?

Основным событием минувшего дня стало назначение нового кабинета министров в России и, прежде всего, силовиков… Главные события между тем происходят сейчас на Харьковском направлении, где украинские войска отступают из Волчанска под давлением российских сил.
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