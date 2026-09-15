Шоу-бизнес: Отвергла Абдулова, крутила романы с женатыми и терпела измены мужа: Куда пропала звезда «Кин-дза-дза!» Ирина Шмелева

За рубежом её называли самой известной актрисой постсоветского кино для взрослых, а вот на родине Ирина Шмелёва обрела популярность благодаря комедии Гайдая «Кин-дза-дза!» Ирина Шмелева и фильму Алексея Коренева «Акселератка».