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  • Irina Pchibyla
    Это так и будет если ГД не очеётся и не начнёт законодательно ограждвть Россию от мигрантских аулов и кишлаков ."У нас есть два п...
  • Леопольд Счастливый
    иванов! ты- дурак, а косишь под умного! никого россия не заглатывает. украина -это россия! киев кто основал? русский ...Опасность на века...
  • Иринушка
    Так, между прочим,  наибольшая часть хохляндии - исконно русская земля. так что речь идет об ее освобождении.Опасность на века...

Опасность на века. Почему России придется поглотить всю Украину

Отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему нынешняя Украина должна быть поглощена Россией.

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Комментарии
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Алексей Горшков
ЧТО Вы предлагали, ЧТО я вырвал из контекста?
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5 час.
И
Иринушка
Так, между прочим,  наибольшая часть хохляндии - исконно русская земля. так что речь идет об ее освобождении.
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3 час.
Леопольд Счастливый
иванов! ты- дурак, а косишь под умного! никого россия не заглатывает. украина -это россия! киев кто основал? русский князь! и этим все сказано. не нужны россии ни польша, ни финляндия, ни кто-либо другие. своей территории достаточно.. так что не утрируй!
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2 час.

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