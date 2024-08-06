Отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему нынешняя Украина должна быть поглощена Россией.
Опасность на века. Почему России придется поглотить всю Украину
Комментарии
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Алексей Горшков
ЧТО Вы предлагали, ЧТО я вырвал из контекста?
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5 час.
И
Иринушка
Так, между прочим, наибольшая часть хохляндии - исконно русская земля. так что речь идет об ее освобождении.
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3 час.
Леопольд Счастливый
иванов! ты- дурак, а косишь под умного! никого россия не заглатывает. украина -это россия! киев кто основал? русский князь! и этим все сказано. не нужны россии ни польша, ни финляндия, ни кто-либо другие. своей территории достаточно.. так что не утрируй!
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2 час.
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