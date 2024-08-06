Опасность на века. Почему России придется поглотить всю Украину

Так, между прочим, наибольшая часть хохляндии - исконно русская земля. так что речь идет об ее освобождении.

Леопольд Счастливый

иванов! ты- дурак, а косишь под умного! никого россия не заглатывает. украина -это россия! киев кто основал? русский князь! и этим все сказано. не нужны россии ни польша, ни финляндия, ни кто-либо другие. своей территории достаточно.. так что не утрируй!