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Мировое обозрение

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Россия и Япония нарастили торговлю почти на 20% — до $711 млн

Россия и Япония нарастили торговлю почти на 20% — до $711 млн

Августовская статистика японского Министерства финансов фиксирует неожиданный разворот: товарооборот между Россией и Японией подскочил почти на 19,5% в годовом выражении и достиг 110,3 млрд иен, что эквивалентно $711 млн.

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