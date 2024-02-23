Крупная пробка собралась в центре Барнаула из-за аварии

По словам очевидца, на проспекте Строителей в сторону центра транспорт "стоит колом" В Барнауле днем 23 февраля собралась крупная пробка на проспекте Строителей из-за ДТП, сообщил нашему агентству очевидец.
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