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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Крупная пробка собралась в центре Барнаула из-за аварии

Крупная пробка собралась в центре Барнаула из-за аварии

По словам очевидца, на проспекте Строителей в сторону центра транспорт "стоит колом" В Барнауле днем 23 февраля собралась крупная пробка на проспекте Строителей из-за ДТП, сообщил нашему агентству очевидец.

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