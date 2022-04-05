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У США появился ответ гиперзвуковому "Кинжалу"

У США появился ответ гиперзвуковому "Кинжалу"

Пентагон провел испытание гиперзвукового вооружения в марте 2022 года. Цель операции заключалась в недопущении эскалации диалога с Российской Федерацией, сообщает американский телеканал, ссылаясь на собственный источник в военном ведомстве США.

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