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Тульские новости

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Тулячка отдала мошенникам 4 миллиона рублей

Тулячка отдала мошенникам 4 миллиона рублей

Мошенники два месяца переписывались с 76-летней жительницей Тулы в мессенджере, вынудив её снять и передать им более 4 миллионов рублей.

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