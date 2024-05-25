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СВО закончится уже этим летом? Reuters: Путин готов прекратить конфликт на Украине путем переговоров

СВО закончится уже этим летом? Reuters: Путин готов прекратить конфликт на Украине путем переговоров

Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 19K прочитали Президент России Владимир Путин готов начать переговоры о прекращении конфликта на Украине при условии, что в Киеве и на Западе признают нынешние линии фронта, сообщает издание Reuters.

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