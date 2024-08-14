4 самых умных знаков зодиака

Умные люди легко генерируют идеи и обладают целеустремленностью, которая приводит их к успеху. Эти качества помогают изобретать новые технологии, писать шедевры или создавать компании, которые изменят мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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