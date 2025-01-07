Росгвардейцы обеспечили порядок в Рождественскую ночь в Татарстане

В Татарстане росгвардейцы, бойцы ОМОНов «Ак барс» и «Тайфун» и сотрудники вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии обеспечили безопасность прихожан православных храмов во время Рождества Христова.
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