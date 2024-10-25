7 моделей обуви, которую можно носить с леггинсами

Помимо того, что леггинсы, возможно, самые удобные брюки, они еще и невероятно универсальны. Они не только идеально подходят для спортзала, но и могут подойти к целому ряду других нарядов, включая спортивный, повседневный и элегантный повседневный ансамбли.