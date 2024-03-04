Израиль согласился изменить спорный текст песни на “Евровидении”

Из композиции убраны намеки на нападение ХАМАС Израиль согласился пересмотреть текст своей потенциальной заявки на участие в песенном конкурсе “Евровидение” после того, как организаторы выразили несогласие со стихами, в которых, по-видимому, упоминалось нападение ХАМАСА 7 октября прошлого года Песенный конкурс, который пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме, может дисквалифицировать участников, которые, как считается, нарушили правила политического нейтралитета, отмечает The Guardian.