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Израиль согласился изменить спорный текст песни на “Евровидении”

Израиль согласился изменить спорный текст песни на “Евровидении”

Из композиции убраны намеки на нападение ХАМАС Израиль согласился пересмотреть текст своей потенциальной заявки на участие в песенном конкурсе “Евровидение” после того, как организаторы выразили несогласие со стихами, в которых, по-видимому, упоминалось нападение ХАМАСА 7 октября прошлого года Песенный конкурс, который пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме, может дисквалифицировать участников, которые, как считается, нарушили правила политического нейтралитета, отмечает The Guardian.

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