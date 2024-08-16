Банк «Дом.РФ» представил рекламу вклада с упором на семейные ценности

Банк «Дом.РФ» запустил рекламную кампанию вклада «Мой Дом» сегодня, 16 августа. Редакция AdIndex поговорила с директором по маркетингу банка Натальей Паршиковой, чтобы узнать, чем этот креатив выделяется среди остальных на фоне роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ).