Банк «Дом.РФ» представил рекламу вклада с упором на семейные ценности

Банк «Дом.РФ» запустил рекламную кампанию вклада «Мой Дом» сегодня, 16 августа. Редакция AdIndex поговорила с директором по маркетингу банка Натальей Паршиковой, чтобы узнать, чем этот креатив выделяется среди остальных на фоне роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии