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Банк «Дом.РФ» представил рекламу вклада с упором на семейные ценности

Банк «Дом.РФ» представил рекламу вклада с упором на семейные ценности

Банк «Дом.РФ» запустил рекламную кампанию вклада «Мой Дом» сегодня, 16 августа. Редакция AdIndex поговорила с директором по маркетингу банка Натальей Паршиковой, чтобы узнать, чем этот креатив выделяется среди остальных на фоне роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

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