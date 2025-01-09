WSJ: Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста об экономике КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести расследование в отношении экономиста, который поставил под сомнение официальные данные о росте экономики Китая и выразил сомнения в способности властей решить экономические проблемы.
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