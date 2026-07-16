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Выборный: развитие регулирования ИИ - вопрос коллективной безопасности

Выборный: развитие регулирования ИИ - вопрос коллективной безопасности

Зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») заявил, что развитие регулирования искусственного интеллекта (ИИ) является вопросом коллективной безопасности.

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