Выборный: развитие регулирования ИИ - вопрос коллективной безопасности

Зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») заявил, что развитие регулирования искусственного интеллекта (ИИ) является вопросом коллективной безопасности.
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