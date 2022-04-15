Какая финансовая поддержка предоставляется молодым людям, включенным в Молодежную книгу, для участия в предпринимательстве?

В настоящее время доступны следующие виды финансовой поддержки для вовлечения молодежи в предпринимательство, внесенные в «Молодежную книгу» : Молодым предпринимателям, арендующим здания и сооружения для открытия бизнеса, будет возмещено 30% годовой арендной платы, но в 25 раз больше БРВ; В рамках проекта «Миллион программистов» молодым людям будут предоставлены потребительские кредиты на покупку компьютеров в размере не более чем в 25 раз больше, чем БРВ; До 4-х раз БРВ будет возмещена стоимость переподготовки молодых людей, работающих на частных предприятиях и организациях; Кредиты будут предоставлены из Молодежного книжного фонда в размере не более чем в 40 раз больше базовой расчетной суммы на приобретение оборудования и инструментов, необходимых для открытия бизнеса и самозанятости; До 75% стоимости обучения молодых людей предпринимательству и профессиональному образованию покрывают негосударственные образовательные учреждения.