На ПМЭФ открылся стенд Северной столицы

Сегодня стартовал первый официальный и второй рабочий день главного делового события года - ПМЭФ. В ближайшие дни в рамках форума пройдут примерно 150 дискуссий и сессий, подписание самых разных соглашений, а регионы и компании представят свои стенды.
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