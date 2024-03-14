В Петербурге поймали членов РДК*, собиравшихся отравить продукты для бойцов СВО

Сергей Oблезов Нельзя таких брать в плен! Они должны гибнуть при аресте. Почему у вас это получается на Кавказе, таких уродов не берете! Гуманисты очнитесь!!!

Владислав Коврижных Этой же химией их и накормить...пускай на себе почувствуют вкус того, чем хотели накормить наших ребят.