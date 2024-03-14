В Петербурге поймали членов РДК*, собиравшихся отравить продукты для бойцов СВО

Автор: Андрей Кузьменко Источник: ФСБ © ЦОС ФСБ России / РИА НовостиВ Санкт-Петербурге пресекли деятельность законспирированной ячейки украинской организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*), члены которой собирались отравить продукты для участников спецоперации.
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