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В Петербурге поймали членов РДК*, собиравшихся отравить продукты для бойцов СВО

В Петербурге поймали членов РДК*, собиравшихся отравить продукты для бойцов СВО

Автор: Андрей Кузьменко Источник: ФСБ © ЦОС ФСБ России / РИА НовостиВ Санкт-Петербурге пресекли деятельность законспирированной ячейки украинской организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*), члены которой собирались отравить продукты для участников спецоперации.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Нельзя таких брать в плен! Они должны гибнуть при аресте. Почему у вас это получается на Кавказе, таких уродов не берете! Гуманисты очнитесь!!!
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2 час.
Владислав Коврижных
Этой же химией их и накормить...пускай на себе почувствуют вкус того, чем хотели накормить наших ребят.
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2 час.
avlour1995 Таймесханов
Расстреливать надо и по телевизору показывать
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2 час.

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