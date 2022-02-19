«Это его проблемы, ничего страшного». Тихонов — о снятии Клебо с масс-старта

Бывший президент СБР Александр Тихонов отреагировал на снятие норвежца Йоханнеса Клебо с мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.
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