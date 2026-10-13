Владивосток, Первомайский район, 24,5 тысячи человек остались без света

Из-за аварии на подстанции «Улисс» в Приморье отключились 142 многоквартирных дома, 6 частных домов и 6 социально значимых объектов.
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