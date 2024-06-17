Глава МАГАТЭ назвал нереалистичным решение США о запрете на импорт российского урана

Решение Соединенных Штатов по запрету на импорт российского урана является нереалистичным. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
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