В США заявили о дефиците ракет Patriot на фоне просьб Киева

Дональд Трамп отказал Зеленскому в передаче трех сотен ракет для системы ПВО Patriot. Президент США уже не так уверен в предоставлении Украине лицензии на производство перехватчиков, но призрачные перспективы получения ракет все же у киевского режима появились.
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