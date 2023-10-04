Рязанский гидрометцентр рассказал о прогнозах на первый снег в регионе

По данным синоптиков, погода в ближайшее время сменится на циклоническую. С четверга, 5 октября, до конца недели ожидаются интенсивные дожди, временами будет усиливаться ветер, температура существенно снизится.
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