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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский гидрометцентр рассказал о прогнозах на первый снег в регионе

Рязанский гидрометцентр рассказал о прогнозах на первый снег в регионе

По данным синоптиков, погода в ближайшее время сменится на циклоническую. С четверга, 5 октября, до конца недели ожидаются интенсивные дожди, временами будет усиливаться ветер, температура существенно снизится.

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