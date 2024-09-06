В Бийске 17-летний подросток ударил одноклассника ножом в шею

В Бийске 17-летний юноша напал на одноклассника с ножом. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с помощью оружия или предметов, используемых в качестве оружия", сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.