Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Раздули проблему из ничего. Теперь мамаша этой придурошной девочки начнет зарабатывать на этом вместо того, чтобы дат...Мать квадроберши ...
  • Дмитрий Гурин
    Да ложили мигранты на мнение Володина со товарищами. Им дай поблажку и они расценивают ее как твою слабость и начинаю...Володин: приезжаю...
  • Maxim
    В Испании утилизация - дороже..МО Испании объяви...

В Бийске 17-летний подросток ударил одноклассника ножом в шею

В Бийске 17-летний подросток ударил одноклассника ножом в шею

В Бийске 17-летний юноша напал на одноклассника с ножом. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с помощью оружия или предметов, используемых в качестве оружия", сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх