Россия уже ответила на удары вглубь страны: «Байден далеко, а Зеленский близко»

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Россия готова решительно отвечать на удары украинскими ракетами по своей территории, при этом разрешение Байдена на применение ATACMS не приведет к началу третьей мировой войны.
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