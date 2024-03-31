"Воевать не сможет": в США признали провал самого дорогого проекта

Самолет F-35B 501-й учебной эскадрильи истребителей морской пехоты США© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGO Сегодня 18K прочитали Спустя почти двадцать лет после первого полета F-35 допустили к полномасштабному производству.
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