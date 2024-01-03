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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур о том, что старается разнообразить игру: «Причина во многих людях, которые в меня не верили. Хочу доказать, что они ошибаются»

Он рассказал об этом Джиму Курье после победы над Новаком Джоковичем. – Любопытно наблюдать за твоей игрой на этом турнире, потому что стиль немного изменился.

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