НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казан халкы Мәскәү базарының йөгерү клубы оештыра торган күнекмәләргә кушыла ала

Шимбә көнне, 8 августта, Мәскәү базарының йөгерү клубы чираттагы күнекмәне оештыра. Чарада катнашучылар, үзләренә уңайлы тизлекне сайлап, «Наратлык» паркына кадәр 3 чакрым ераклыкка йөгереп, кире башлангыч ноктага әйләнеп кайтачак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии