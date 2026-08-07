Казан халкы Мәскәү базарының йөгерү клубы оештыра торган күнекмәләргә кушыла ала

Шимбә көнне, 8 августта, Мәскәү базарының йөгерү клубы чираттагы күнекмәне оештыра. Чарада катнашучылар, үзләренә уңайлы тизлекне сайлап, «Наратлык» паркына кадәр 3 чакрым ераклыкка йөгереп, кире башлангыч ноктага әйләнеп кайтачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии