Новый Hyundai Tucson вызвал рекордный интерес на домашнем рынке: по данным агентства Yonhap News Agency, Hyundai Motor зафиксировала рекордное для модели количество предварительных заказов в Южной Корее после открытия приема заявок.
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